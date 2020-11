Riapertura scuole, sindaco Festa: 'Non aprirò solo la prima classe delle medie' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gianluca Festa, sindaco di Avellino, ha parlato della Riapertura delle scuole : ' Opererò l'apertura delle scuole in maniera graduale. Per me è una scelta inopportuna aprire solo alcune classi. Dopo ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gianlucadi Avellino, ha parlato della: ' Opererò l'aperturain maniera graduale. Per me è una scelta inopportuna aprirealcune classi. Dopo ...

matteograndi : I contagi in Italia hanno cominciato a risalire a inizio ottobre. La riapertura delle scuole e la mancata riorganiz… - lucatelese : Ho il massimo rispetto per il mondo dello sci, e chi lo sostiene. Ma se si fosse dedicato il 10% di questo impegno… - fattoquotidiano : Azzolina: “Non si possono avere le strade affollate e le scuole chiuse”. Il governo pronto alla riapertura graduale… - bes_d_f : RT @matteograndi: I contagi in Italia hanno cominciato a risalire a inizio ottobre. La riapertura delle scuole e la mancata riorganizzazion… - ciaktelesud : RIAPERTURA SCUOLE: AL VIA LA SANIFICAZIONE #ServiziTelevisivi -