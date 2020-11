Riapertura scuole | l’annuncio della Ministra Azzolina

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Durante la riunione tra il premier Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, che si terrà oggi, si discuterà anche dell'ipotesi di riportare tutti i ragazzi a scuola prima delle vacanze di Natale. La possibilità era stata anticipata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio: "Cercheremo di aprire leprima di Natale", aveva detto due giorni fa durante un'intervista a Otto e Mezzo. Oggi ladell'Istruzione Luciaha convocato i sindaci delle città metropolitane, che da sole rappresentano un terzopopolazione italiana, e cioè 21 milioni di abitanti. Per la, e per il M5s che l'appoggia, è necessario riportare i ragazzi in classe al più presto, come ha chiesto anche lo stesso Cts, preoccupato per i disagipopolazione ...