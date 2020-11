Riapertura scuole | la data cerchiata sul calendario è il 9 dicembre

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Il governo giallofucsia sarebbe intenzionato a far tornare in classe gli studenti delle superiori, costretti a casa con le videolezioni, prima delle vacanze di Natale. Lapapabile è mercoledì 9, dopo il ponte dell’Immacolata. “Faremo il possibile per riaprire le– ha detto ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza – dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno, ma lesono e restano una priorità assoluta per il governo”. Nella maggioranza sono M5S e Italia Viva a premere per unail primo possibile. Le lezioni in presenza pertanto saranno al centro della riunione di oggi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze giallofucsia. Al contempo, il ministro dell’Istruzione ...