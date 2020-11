Riapertura scuole: c’è la data del 9 dicembre. Ma il Governo si spacca (Di mercoledì 25 novembre 2020) C’è un’altra priorità nell’Italia colpita dalla seconda ondata di Covid-19: riaprire le scuole. Mentre infatti il dibattito pubblico in questi giorni ruota intorno agli impianti sciistici e allo shopping natalizio, all’interno del Governo c’è fermento sulla necessità di riportare i ragazzi in classe. La data su cui stanno convergendo le forze di maggioranza è quella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) C’è un’altra priorità nell’Italia colpita dalla seconda ondi Covid-19: riaprire le. Mentre infatti il dibattito pubblico in questi giorni ruota intorno agli impianti sciistici e allo shopping natalizio, all’interno delc’è fermento sulla necessità di riportare i ragazzi in classe. Lasu cui stanno convergendo le forze di maggioranza è quella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : Azzolina: “Non si possono avere le strade affollate e le scuole chiuse”. Il governo pronto alla riapertura graduale… - DarioNardella : Con la ministra @AzzolinaLucia e i sindaci delle città metropolitane per la riapertura delle scuole superiori. Ho… - lucatelese : Ho il massimo rispetto per il mondo dello sci, e chi lo sostiene. Ma se si fosse dedicato il 10% di questo impegno… - flo2ren : Secondo me vogliono far rientrare le scuole a dicembre così nessuno può dire niente contro la riapertura degli impianti sciistici - Ramzy_DVNO : RT @matteograndi: I contagi in Italia hanno cominciato a risalire a inizio ottobre. La riapertura delle scuole e la mancata riorganizzazion… -