Riapertura scuola con organizzazione diversa: aperta tutto il giorno, i docenti lavorano più ore. Lettera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inviata da Guido Regonelli - Da quasi un mese molti ragazzi in Italia non hanno più la possibilità di frequentare la scuola in presenza, trascorrono intere mattinate davanti allo schermo del computer o dello smartphone per seguire quella che viene chiamata DAD (didattica a distanza). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inviata da Guido Regonelli - Da quasi un mese molti ragazzi in Italia non hanno più la possibilità di frequentare lain presenza, trascorrono intere mattinate davanti allo schermo del computer o dello smartphone per seguire quella che viene chiamata DAD (didattica a distanza). L'articolo .

DarioNardella : Con la ministra @AzzolinaLucia e i sindaci delle città metropolitane per la riapertura delle scuole superiori. Ho… - Agenzia_Ansa : Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre: è l'ipotesi per la quale sarebbero in pressing il… - ricpuglisi : Le responsabilità del governo sulla chiusura delle scuole sono GRAVISSIME. - GiovannaCalabr9 : RT @giure99: Perché questa fretta? Tutte le incognite della riapertura della scuola per 15 gg. dal 9 al 23 dic: trasporti, ingressi sfalsat… - giure99 : Perché questa fretta? Tutte le incognite della riapertura della scuola per 15 gg. dal 9 al 23 dic: trasporti, ingre… -