Revenge porn nel Salento Arrestato 35enne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un caso di Revenge porn nel Leccese. La storia arriva da Salice Salentino, dove un uomo di 35 anni che non accettava la fine della relazione con una donna si è vendicato divulgando alcuni video con immagini intime e affiggendo le foto della ex per il paese. E adesso si trova ai domiciliari, con l’accusa di atti persecutori, Revenge porn e sostituzione di persona. I due si sono frequentati per un po’ di tempo ma quando la donna si è rifiutata di proseguire la relazione, l’uomo non ha gradito e ha pensato di diffondere le immagini. La donna è stata costretta a cambiare vita e ha trovato la forza di denunciare l’uomo. L'articolo Revenge porn nel Salento <small class="subtitle">Arrestato 35enne</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un caso dinel Leccese. La storia arriva da Salice Salentino, dove un uomo di 35 anni che non accettava la fine della relazione con una donna si è vendicato divulgando alcuni video con immagini intime e affiggendo le foto della ex per il paese. E adesso si trova ai domiciliari, con l’accusa di atti persecutori,e sostituzione di persona. I due si sono frequentati per un po’ di tempo ma quando la donna si è rifiutata di proseguire la relazione, l’uomo non ha gradito e ha pensato di diffondere le immagini. La donna è stata costretta a cambiare vita e ha trovato la forza di denunciare l’uomo. L'articolonel proviene da Noi Notizie..

MariaErrichiel5 : RT @ClaMarchisio8: Giusto per chiarire la questione: - 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revenge porn. - Il revenge porn è… - eduardo_balsa : RT @Exprivia_CY: Deepfake, la nuova frontiera del revenge porn - eduardo_balsa : RT @domenicoraguseo: #Deepfake, la nuova frontiera del revenge porn - mariannabrl : RT @ClaMarchisio8: Giusto per chiarire la questione: - 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revenge porn. - Il revenge porn è… - octopurie : La violenza non è solo fisica; è la disparità di genere nella vita di tutti i giorni, la privazione di diritti fond… -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Revenge porn: nel 2018 rimosse da Facebook 21 milioni di foto e video

La diffusione di immagini e video espliciti senza consenso è un fenomeno sempre più diffuso, complice anche il tanto tempo passato online per il lockdown. La ricercatrice Semenzin: “Le vittime sono qu ...

Violenza donne, Iovino (M5S):”Non bastano leggi, serve rivoluzione culturale”

“È chiaro – ha proseguito Iovino – che tutto questo non basta, ma è necessario un vero e proprio processo di cambiamento culturale, a cominciare dalle scuole, il cui ruolo è fondamentale e non è un ...

La diffusione di immagini e video espliciti senza consenso è un fenomeno sempre più diffuso, complice anche il tanto tempo passato online per il lockdown. La ricercatrice Semenzin: “Le vittime sono qu ...“È chiaro – ha proseguito Iovino – che tutto questo non basta, ma è necessario un vero e proprio processo di cambiamento culturale, a cominciare dalle scuole, il cui ruolo è fondamentale e non è un ...