Revenge porn, maestra d’asilo licenziata. Marchisio la difende (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ l’ennesima storia di Revenge porn. Questa volta la vittima è una maestra di Torino. L’ex fidanzato ha diffuso un video intimo nella chat “amici del calcetto”. La giovane ha perso il lavoro ma Claudio Marchisio la difende Ci sono diverse forme di violenza contro le donne. Vale la pena sottolinearlo proprio oggi, 25 novembre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ l’ennesima storia di. Questa volta la vittima è unadi Torino. L’ex fidanzato ha diffuso un video intimo nella chat “amici del calcetto”. La giovane ha perso il lavoro ma ClaudiolaCi sono diverse forme di violenza contro le donne. Vale la pena sottolinearlo proprio oggi, 25 novembre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

La violenza sulle donne, non si ferma agli schiaffi, non si ferma alle parole. Qualche giorno fa, una maestra di … ...

È passato quasi un anno da quando è entrato in vigore il cosiddetto «Codice rosso», che ha inasprito le pene per gli uomini violenti, ha introdotto nuovi reati – tra cui il «revenge porn» e la violazi ...

