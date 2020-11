Revenge porn, la violenza contro le donne è anche psicologica (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo Un video che l’ex fidanzato manda alla chat dei suoi amici di calcetto e una ragazza che perde il posto di lavoro. Questo è quello che è accaduto due anni fa ad una giovane maestra di Torino che oltre ad aver perso il suo posto di lavoro è stata stigmatizzata per l’atto più naturale del mondo: fare l’amore. Un video che circolando tra le chat di Whatsapp arriva anche alla mamma di un’alunna della maestra che, invece di chiedersi come mai suo marito avesse quel video, va subito a girarlo alle altre mamme. Così i fatidici “gruppi delle mamme” (chat dove puoi trovare di tutto: dai complotti sanitari alle decisioni sulle sorti mondiali) entrano in azione e si riesce a far licenziare la giovane maestra. E’ davvero paradossale che questa vicenda ruoti intorno a quell’atto di amore visto come “un atto satanico”, quasi proibito. Proviamo ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo Un video che l’ex fidanzato manda alla chat dei suoi amici di calcetto e una ragazza che perde il posto di lavoro. Questo è quello che è accaduto due anni fa ad una giovane maestra di Torino che oltre ad aver perso il suo posto di lavoro è stata stigmatizzata per l’atto più naturale del mondo: fare l’amore. Un video che circolando tra le chat di Whatsapp arrivaalla mamma di un’alunna della maestra che, invece di chiedersi come mai suo marito avesse quel video, va subito a girarlo alle altre mamme. Così i fatidici “gruppi delle mamme” (chat dove puoi trovare di tutto: dai complotti sanitari alle decisioni sulle sorti mondiali) entrano in azione e si riesce a far licenziare la giovane maestra. E’ davvero paradossale che questa vicenda ruoti intorno a quell’atto di amore visto come “un atto satanico”, quasi proibito. Proviamo ad ...

ilfattoblog : Revenge porn, la violenza contro le donne è anche psicologica - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: REVENGE PORN 'Il #revengeporn è pornografia non consensuale e come tale va considerato violenza' #GiornataMondialeControL… - ilfattoblog : REVENGE PORN 'Il #revengeporn è pornografia non consensuale e come tale va considerato violenza'… - clikservernet : Revenge porn, la violenza contro le donne è anche psicologica - Noovyis : (Revenge porn, la violenza contro le donne è anche psicologica) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Mette on line sui siti escort le foto intime della ex 17enne: arrestato FirenzeToday Codice Rosso: 1.741 violazioni del divieto di avvicinamento e 718 denunce per revenge porn

E' quanto emerge dalla pubblicazione realizzata dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Primo bil ...

Giornata contro la violenza sulle donne, Palermo invasa da manifesti e drappi fucsia di denuncia (FOTO)

Le donne di Non Una Di Meno Palermo affermano: "Abbiamo voluto ricordare a tutti che la violenza di genere non è solo fisica, che i femminicidi sono la punta di un iceberg fatto di oppressione".

E' quanto emerge dalla pubblicazione realizzata dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Primo bil ...Le donne di Non Una Di Meno Palermo affermano: "Abbiamo voluto ricordare a tutti che la violenza di genere non è solo fisica, che i femminicidi sono la punta di un iceberg fatto di oppressione".