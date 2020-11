“Responsabilità per salvare il Natale” | l’appello di Paolo Bonanni

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il coronavirus fa parte ormai della nostra quotidianità da diversi mesi e nonostante ciò sono ancora tante le domande sul corretto modo di comportarsi non solo in pubblico ma anche in privato. L’arrivo di un vaccino per i prossimi mesi lascia aperto uno spiraglio di speranza, ma nel frattempo occorre essere prudenti anche perché le InsideOver.