Repubblica: lo strano intreccio tra il pacco Coric, lo stadio della Roma e Zingaretti. La Finanza indaga (Di mercoledì 25 novembre 2020) Repubblica oggi rivela un interessante retroscena sulla questione stadio della Roma. Vi sarebbe infatti da tempo un’indagine portata avanti dalla procura di Roma e quella di Zagabria insieme alla Guardia di Finanza, sulla storia dell’acquisto del centrocampista croato Ante Coric, 23 anni. Secondo gli inquirenti infatti ci sarebbe la possibilità che dietro l’acquisto di questo calciatore, rivelatosi un bidone e costato alla società 8 milioni di euro, vi sia un accordo legato alla facilitazione del progetto dello stadio da parte della Regione. Il 10 giugno del 2018 si completa il deal che porta Coric alla Roma. Da una parte della scrivania c’è l’allora Ceo Mauro Baldissoni, dall’altra i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020)oggi rivela un interessante retroscena sulla questione. Vi sarebbe infatti da tempo un’indagine portata avanti dalla procura die quella di Zagabria insieme alla Guardia di, sulla storia dell’acquisto del centrocampista croato Ante, 23 anni. Secondo gli inquirenti infatti ci sarebbe la possibilità che dietro l’acquisto di questo calciatore, rivelatosi un bidone e costato alla società 8 milioni di euro, vi sia un accordo legato alla facilitazione del progetto delloda parteRegione. Il 10 giugno del 2018 si completa il deal che portaalla. Da una partescrivania c’è l’allora Ceo Mauro Baldissoni, dall’altra i ...

