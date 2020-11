Renata Rapposelli uccisa per disprezzo: il movente nella sentenza che condanna figlio ed ex marito (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il delitto di Renata Rapposelli, pittrice 64enne uccisa a Giulianova (Teramo) nel 2017, ricostruito in 110 pagine che cristallizzano le motivazioni della sentenza a carico di Simone e Giuseppe Santoleri, figlio ed ex marito della vittima condannati in primo grado rispettivamente a 27 e 24 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Omicidio Rapposelli: il movente nella sentenza di condanna Il primo grado di giudizio a carico di Simone e Giuseppe Santoleri, imputati dell’omicidio della pittrice 64enne Renata Rapposelli (madre ed ex moglie dei due), si è concluso nel settembre scorso con una duplice condanna: 27 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il delitto di, pittrice 64ennea Giulianova (Teramo) nel 2017, ricostruito in 110 pagine che cristallizzano le motivazioni dellaa carico di Simone e Giuseppe Santoleri,ed exdella vittimati in primo grado rispettivamente a 27 e 24 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Omicidio: ildiIl primo grado di giudizio a carico di Simone e Giuseppe Santoleri, imputati dell’omicidio della pittrice 64enne(madre ed ex moglie dei due), si è concluso nel settembre scorso con una duplice: 27 ...

