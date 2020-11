Regioni, Natale e scuole: il governo al lavoro su questi tre punti per il nuovo Dpcm (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vista la scadenza dell'attuale Dpcm per il 3 dicembre, il governo sta lavorando a un nuovo decreto: regole per Natale in tempi di Covid, spostamenti tra Regioni e la possibile riapertura delle scuole ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vista la scadenza dell'attualeper il 3 dicembre, ilsta lavorando a undecreto: regole perin tempi di Covid, spostamenti trae la possibile riapertura delle...

