Regione Campania, Fdi verso la guida della commissione Trasparenza

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fratelli d'Italia verso la guida della commissione Trasparenza in Consiglio regionale della Campania. Il nome per la guida della commissione Speciale sarà Nunzio Carpentieri, consigliere regionale Fdi eletto a Salerno. Dovrebbero essere quattro le commissioni speciali: per gli altri tre posti sono in lizza Lega (Severino Nappi) e M5S (Michele Cammarano e Gennaro Saiello). Dopo le polemiche dei giorni scorsi, arriva la retromarcia di Valeria Ciarambino, capogruppo dei Cinque stelle che ha depositato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sulla Terra dei Fuochi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania COVID-19, ORDINANZA n. 91: DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

21/11/2020 – Il Presidente della Regione Campania ha firmato l’Ordinanza n. 91 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la diffusione del contagio da COVID-19. Nello specifico l’ordinanza pr ...

COVID-19, PER LO SCREENING SCUOLA PRENOTAZIONI CON L' APP E SUL WEB

24/11/2020 - Nuovi servizi digitali regionali per la partecipazione dei cittadini coinvolti nello screening "Scuola sicura" in Regione Campania. Da oggi è disponibile, all’interno dell’App mobile e-Co ...

