Recovery fund | Von der Leyen | “Polonia e Ungheria? Se vogliono si rivolgano alla Corte Ue Milioni di cittadini hanno bisogno di aiuti”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il veto di Polonia esulla clausola dello stato di diritto, che sta bloccando l’avanzamento del, danneggia anche idi quei Paesi. Oltre agli altri “di cittadine echeurgentedi aiuti“. E’ per questo che la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendoplenaria del Parlamento europeo in vista del Consiglio del 10-11 dicembre, ha invitato i leader dei due Paesi – se proprioda ridire su un accordo che a luglio avevano accettato – a rivolgersidi giustizia europea. In fretta, perché non si possono lasciare “senza risposta” i. “A ...

Sei donne per 100 miliardi. Un numero così grande accanto a dei nomi femminili in Italia non si era mai visto. Tutti quei soldi equivalgono all'incirca alla metà del Recovery ...Come funziona e quale idea emerge dall'ombrello aperto da Bruxelles per gli stati europei Ne parla Carlo Altomonte in questa puntata.