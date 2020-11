Rapina una donna in penisola sorrentina | arrestato giovane libanese

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi trovava nella centralissima via Marion Crawford di Sant’Agnello, nella. Stava facendo ritorno a casa quando un uomo l’ha avvicinata, le ha afferrato violentemente le braccia e ha preteso il suo cellulare. Così ieri sera a Sant’Agnello i carabinieri della stazione di Sorrento hannoin flagranza di reato un 26enne di origine, ritenuto responsabile di averto uno smartphone a unadella. Il fatto è accaduto verso le 21:00, nella centralissima via Marion Crawford del tranquillo comune costiero. Nel clima surreale e silenzioso dovuto alle misure anti covid-19 in atto, unasi muove frettolosamente a piedi per tornare a casa. Il ...