Ranking ATP 2020: tutto quel che c’è da sapere su questa pazza stagione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con le Nitto ATP finals, la stagione tennistica può dirsi pressoché conclusa, salvo alcuni challenger ancora in programma. La stagione appena conclusasi non è stata delle più semplici, con il COVID-19 che ha portato al blocco totale delle competizioni dai primi di marzo fino ad agosto inoltrato. Al fine di salvaguardare la ripresa, ad inizio luglio l’ATP ha deciso di congelare i punti del 2019, permettendo così ai giocatori di decidere liberamente a quali tornei partecipare. Il Ranking di fine stagione, naturalmente, è fortemente condizionato dalla decisione che è stata presa. Pertanto, in parallelo al Ranking ufficiale, è stata stilata un’ulteriore classifica che tiene conto esclusivamente dei punti conquistati in questo 2020. Vediamo nel dettaglio quali sono le differenze più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con le Nitto ATP finals, latennistica può dirsi pressoché conclusa, salvo alcuni challenger ancora in programma. Laappena conclusasi non è stata delle più semplici, con il COVID-19 che ha portato al blocco totale delle competizioni dai primi di marzo fino ad agosto inoltrato. Al fine di salvaguardare la ripresa, ad inizio luglio l’ATP ha deciso di congelare i punti del 2019, permettendo così ai giocatori di decidere liberamente a quali tornei partecipare. Ildi fine, naturalmente, è fortemente condizionato dalla decisione che è stata presa. Pertanto, in parallelo alufficiale, è stata stilata un’ulteriore classifica che tiene conto esclusivamente dei punti conquistati in questo. Vediamo nel dettaglio quali sono le differenze più ...

Un focus su quello che sarebbe il ranking mondiale tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti dai giocatori negli ultimi 12 mesi.

