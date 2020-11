Ranieri Guerra (Oms): “Natale con i tuoi e Capodanno pure, non vanifichiamo i risultati” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Il messaggio resta chiaro, Natale con i tuoi, e Capodanno pure. Non possiamo sacrificare ancora una volta i risultati ottenuti con sangue, sudore e lacrime“. Lo ha dichiarato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, in un’intervista rilasciata a La Repubblica. “La seconda ondata ha colpito tutta Europa. Ci sono stati qualche giorno di differenza fra i paesi e qualche scalino nei numeri – ha spiegato -. Il coronavirus è mutato e si trasmette a una rapidità che ci lascia attoniti. La mutazione a febbraio si stava affacciando in Italia. Ora è diventata prevalente proprio perché offre al virus un vantaggio competitivo, con la sua velocità di propagazione“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Il messaggio resta chiaro, Natale con i, e. Non possiamo sacrificare ancora una volta i risultati ottenuti con sangue, sudore e lacrime“. Lo ha dichiarato, direttore aggiunto dell’Oms, in un’intervista rilasciata a La Repubblica. “La seconda ondata ha colpito tutta Europa. Ci sono stati qualche giorno di differenza fra i paesi e qualche scalino nei numeri – ha spiegato -. Il coronavirus è mutato e si trasmette a una rapidità che ci lascia attoniti. La mutazione a febbraio si stava affacciando in Italia. Ora è diventata prevalente proprio perché offre al virus un vantaggio competitivo, con la sua velocità di propagazione“. SportFace.

