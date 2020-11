Rai | Buffagni | ' tutorial su spesa sexy uno scempio | via Mazzini chieda scusa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Rai invita la ministra Bonetti in studio. Proprio ieri, però, la Rai è riuscita a mandare in onda un vero e proprio: un '' per fare lain maniera sensuale. Io sono basito". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano, postando la registrazione della trasmissione finita sotto accusa. "Se la Rai non se ne fosse accorta, siamo nel 2020. E questo pseudo servizio, se così si può definire, è uno schifo. Ma fanno sul serio? Decenni e decenni di sacrosante lotte per l'emancipazione, ridotti a questo squallore senza precedenti? La Rai faccia immediatamente un passo indietro,a tutte le donne e prenda immediatamente provvedimenti contro ...