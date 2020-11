Raggi: per Cinema Palazzo subito soluzione, tavolo con Municipio II (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Le attivita’ di Forza Nuova e l’esperienza positiva del Cinema Palazzo a San Lorenzo non sono neanche lontanamente paragonabili. Mai. In alcun modo le due realta’ possono essere messe sullo stesso piano. Sappiamo tutti che si tratta di due mondi completamente diversi: uno violento e fascista; l’altro aperto e solidale”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Questa mattina, nel quartiere San Lorenzo a Roma, c’e’ stato un intervento della Prefettura e le forze dell’ordine presso il Nuovo Cinema Palazzo- spiega- L’edificio era stato occupato abusivamente una decina di anni fa. E il custode giudiziario della struttura ha presentato una denuncia alla Corte dei Conti con l’accusa di aver provocato un danno erariale da 300mila euro”. Raggi ha proseguito sostenendo che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Le attivita’ di Forza Nuova e l’esperienza positiva dela San Lorenzo non sono neanche lontanamente paragonabili. Mai. In alcun modo le due realta’ possono essere messe sullo stesso piano. Sappiamo tutti che si tratta di due mondi completamente diversi: uno violento e fascista; l’altro aperto e solidale”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Questa mattina, nel quartiere San Lorenzo a Roma, c’e’ stato un intervento della Prefettura e le forze dell’ordine presso il Nuovo- spiega- L’edificio era stato occupato abusivamente una decina di anni fa. E il custode giudiziario della struttura ha presentato una denuncia alla Corte dei Conti con l’accusa di aver provocato un danno erariale da 300mila euro”.ha proseguito sostenendo che ...

virginiaraggi : L’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano sta intervenendo sull’area esterna della stazione metropolitana di Bat… - virginiaraggi : Continua la nostra campagna “Riciclami al mercato e sarai premiato”. Oggi siamo nel mercato Trieste dove abbiamo in… - virginiaraggi : Oggi abbiamo inaugurato una macchinetta mangiaplastica nel Mercato della Magliana. Si tratta del primo dei 17 ecoco… - NonUnodiMeno : RT @PetrisDe: Bisogna trovare subito una soluzione per restituire ai cittadini quel luogo di aggregazione e impedire che diventi l'ennesima… - fioresindaco : Sulla salaria deviazione per lavori, nessun agente della la polizia locale che aiuti a far defluire il traffico, tu… -