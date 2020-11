Raggi esulta per lo sgombero del Cinema Palazzo, ma 5 anni fa era lì a fare campagna elettorale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella notte tra 24 e 25 novembre la polizia ha sgomberato il “Cinema Palazzo” a Roma. Si tratta di uno stabile occupato dal 2011 in piazza dei Sanniti, nel quartiere di San Lorenzo, che ospitava uno storico Cinema che avrebbe dovuto chiudere e diventare una sala bingo e che attivisti, collettivi studenteschi e abitanti nel 2011 avevano trasformato in uno spazio autogestito molto frequentato e che con cultura e iniziative era diventato un centro di aggregazione. Nel 2019 l’immobile era stato inserito dalla prefettura di Roma in una lista di 22 palazzi che dovevano essere sgomberati con urgenza. Così, nello stesso giorno in cui vengono sgomberati gli occupanti neofascisti in via Taranto (nella zona di San Giovanni), la sindaca Virginia Raggi esulta per lo stesso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella notte tra 24 e 25 novembre la polizia ha sgomberato il “” a Roma. Si tratta di uno stabile occupato dal 2011 in piazza dei Sti, nel quartiere di San Lorenzo, che ospitava uno storicoche avrebbe dovuto chiudere e diventare una sala bingo e che attivisti, collettivi studenteschi e abitanti nel 2011 avevano trasformato in uno spazio autogestito molto frequentato e che con cultura e iniziative era diventato un centro di aggregazione. Nel 2019 l’immobile era stato inserito dalla prefettura di Roma in una lista di 22 palazzi che dovevano essere sgomberati con urgenza. Così, nello stesso giorno in cui vengono sgomberati gli occupanti neofascisti in via Taranto (nella zona di San Giov), la sindaca Virginiaper lo stesso ...

paolacsc : RT @giornalettismo: Oggi Virginia #Raggi esulta per lo sgombero del #CinemaPalazzo (facendo di tutta l'erba un fascio con lo sgombero di #F… - cristiansabau1 : RT @giornalettismo: Oggi Virginia #Raggi esulta per lo sgombero del #CinemaPalazzo (facendo di tutta l'erba un fascio con lo sgombero di #F… - giornalettismo : Oggi Virginia #Raggi esulta per lo sgombero del #CinemaPalazzo (facendo di tutta l'erba un fascio con lo sgombero d… - _EvelynDeavor_ : @figliodeifiori @DonChisciotte90 @virginiaraggi quindi in camp.elett. la raggi fa un post con # romanonsivende in u… - ginniko_72 : RT @manolo_loop: La sindaca, che strizza l'occhio ai movimenti sotto elezioni, è la stessa #Raggi che esulta quando arrestano #GECO e sgomb… -