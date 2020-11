Ragazzo ucciso, giocava a guardie e ladri con pistola vera – FOTO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Assurda la morte di un Ragazzo ucciso mentre stava maneggiando una arma da fuoco in compagnia di alcuni amici. “giocavamo, poi lo sparo”. Morire in modo assurdo e farlo in così giovane età è un qualcosa che rende il caso di un Ragazzo ucciso ancora più insopportabile. La morte di Roman Karpunin, 16 anni, è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Assurda la morte di unmentre stava maneggiando una arma da fuoco in compagnia di alcuni amici. “mo, poi lo sparo”. Morire in modo assurdo e farlo in così giovane età è un qualcosa che rende il caso di unancora più insopportabile. La morte di Roman Karpunin, 16 anni, è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Assurda la morte di un ragazzo ucciso mentre stava maneggiando una arma da fuoco in compagnia di alcuni amici. "Giocavamo, poi lo sparo" ...

Giocano a guardie e ladri con una pistola vera: parte un colpo, 16enne ucciso

Stavano giocando a guardie e ladri, ma con una pistola vera, ed è partito un colpo. E' stato fatale per Roman Karpunin, 16 anni, ucciso dal proiettile sparato per errore dall'amico 18enne Kaden Christ ...

