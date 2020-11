Questo tacchino salva il matrimonio? Dietro al pennuto, l'impensabile gesto di Melania Trump alla Casa Bianca (Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo agli sgoccioli, alla Casa Bianca. Ultimi giorni per Donald Trump e per Melania Trump, con quest'ultima alle prese con i preparativi per il Natale. E ieri, martedì 24 novembre, era il giorno del Turkey Pardoning, cerimonia annuale che si svolge a ridosso del Ringraziamento. Una cerimonia nel corso della quale la coppia presidenziale, come da tradizione, ha graziato il tacchino. Quel tacchino che potete vedere nella foto. L'evento è in calendario alla Casa Bianca dal 1947 e Donald e Melania non avevano alcuna intenzione di rinunciarvi. Un giorno di festa, dove Trump e consorte hanno stupito un po' tutti presentandosi mano nella mano per percorrere il portico che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo agli sgoccioli,. Ultimi giorni per Donalde per, con quest'ultima alle prese con i preparativi per il Natale. E ieri, martedì 24 novembre, era il giorno del Turkey Pardoning, cerimonia annuale che si svolge a ridosso del Ringraziamento. Una cerimonia nel corso della quale la coppia presidenziale, come da tradizione, ha graziato il. Quelche potete vedere nella foto. L'evento è in calendariodal 1947 e Donald enon avevano alcuna intenzione di rinunciarvi. Un giorno di festa, dovee consorte hanno stupito un po' tutti presentandosi mano nella mano per percorrere il portico che ...

