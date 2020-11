Quattro pazienti uccisi dalla legionella: sequestrati due padiglioni del Policlinico (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tiziana Paolocci Nei guai manager e dirigenti. Il Gip: "Sapevano ma non fecero nulla" Quattro decessi per legionella tra il 2018 e lo scorso agosto hanno spinto i Nas a sequestrare i padiglioni Asclepios e Chini del Policlinico di Bari perché giudicati non sicuri. I carabinieri hanno ipotizzando a carico del direttore generale Giovanni Migliore e di altre Quattro persone il concorso in omissione di atti d'ufficio e la morte come conseguenza di altro delitto. In pratica, secondo quanto evidenziato dai Nas, i manager del Policlinico e i dirigenti della direzione sanitaria non avrebbero effettuato la bonifica che era stata ordinata dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari. Il decreto, che dispone il sequestro, ma prevede che entrambi i padiglioni ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tiziana Paolocci Nei guai manager e dirigenti. Il Gip: "Sapevano ma non fecero nulla"decessi pertra il 2018 e lo scorso agosto hanno spinto i Nas a sequestrare iAsclepios e Chini deldi Bari perché giudicati non sicuri. I carabinieri hanno ipotizzando a carico del direttore generale Giovanni Migliore e di altrepersone il concorso in omissione di atti d'ufficio e la morte come conseguenza di altro delitto. In pratica, secondo quanto evidenziato dai Nas, i manager dele i dirigenti della direzione sanitaria non avrebbero effettuato la bonifica che era stata ordinata dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari. Il decreto, che dispone il sequestro, ma prevede che entrambi i...

virginiaraggi : Oggi sono all’ex ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salv… - Piero42395724 : RT @FmMosca: Io sono shoccato ! + 5 pazienti in TI (CINQUE) + 4 ricoverati (QUATTRO) E stiamo chiusi con questi numeri? NOVE PERSONE OSPEDA… - chiara4eyes : RT @FmMosca: Io sono shoccato ! + 5 pazienti in TI (CINQUE) + 4 ricoverati (QUATTRO) E stiamo chiusi con questi numeri? NOVE PERSONE OSPEDA… - ladydd69 : RT @FmMosca: Io sono shoccato ! + 5 pazienti in TI (CINQUE) + 4 ricoverati (QUATTRO) E stiamo chiusi con questi numeri? NOVE PERSONE OSPEDA… - Carlo75521925 : RT @virginiaraggi: Oggi sono all’ex ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salvatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro pazienti Oggi l'ingresso nella "bolla" del San Francesco dei primi quattro pazienti covid. Lettera per loro della prima cittadina. Il Giornale di Barga online Quattro motivi per cui dovresti essere sempre cool

Ecco altri quattro motivi per cui le persone tendono ad avere freddo ... Ci sono 23.232 nuovi casi con 188.000 strisci. Il numero dei pazienti in ospedale diminuisce: 120 in meno Motivi di salute.

Pediatri, test rapidi ai bimbi dopo 10 giorni di quarantena

E' attesa a breve la firma dell'accordo con la Regione cui seguirà un incontro con l'Asl per fare sì che anche i pediatri, su base volontaria, possano fare i test antigenici ai più piccoli, come ...

Ecco altri quattro motivi per cui le persone tendono ad avere freddo ... Ci sono 23.232 nuovi casi con 188.000 strisci. Il numero dei pazienti in ospedale diminuisce: 120 in meno Motivi di salute.E' attesa a breve la firma dell'accordo con la Regione cui seguirà un incontro con l'Asl per fare sì che anche i pediatri, su base volontaria, possano fare i test antigenici ai più piccoli, come ...