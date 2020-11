Quarto turno Coppa Italia LIVE: Parma avanti all’intervallo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Quarto turno Coppa Italia 2020/2021 con gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati e marcatori in arrivo da tutti i campi Al via la tre giorni dedicata al Quarto turno Coppa Italia. Seguite insieme a noi gli aggiornamenti di risultati e marcatori in tempo reale. Spal-Monza 2-0 (st 62? Paloschi rig., 75? Brignola) Empoli-Brescia non disputata Parma-Cosenza 2-1 LIVE (pt 13? Brunetta, 38? Corsi, 39? Brunetta) Bologna-Spezia 25/11 ore 17.30 Cagliari-Hellas Verona 25/11 ore 17.30 Udinese-Fiorentina 25/11 ore 17.30 Torino-Virtus Entella 26/11 ore 14 Sampdoria-Genoa 26/11 ore 17 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il2020/2021 con gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati e marcatori in arrivo da tutti i campi Al via la tre giorni dedicata al. Seguite insieme a noi gli aggiornamenti di risultati e marcatori in tempo reale. Spal-Monza 2-0 (st 62? Paloschi rig., 75? Brignola) Empoli-Brescia non disputata-Cosenza 2-1(pt 13? Brunetta, 38? Corsi, 39? Brunetta) Bologna-Spezia 25/11 ore 17.30 Cagliari-Hellas Verona 25/11 ore 17.30 Udinese-Fiorentina 25/11 ore 17.30 Torino-Virtus Entella 26/11 ore 14 Sampdoria-Genoa 26/11 ore 17 Leggi su Calcionews24.com

