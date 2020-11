Pure: sesso, incesti e disturbi mentali su RaiPlay (Di mercoledì 25 novembre 2020) Charly Clive in Pure Da quest’oggi su RaiPlay è disponibile Pure, acclamata serie britannica che, con empatia e tanta ironia, racconta la vita di Marnie, una ventiquattrenne scozzese che da ben 3723 giorni è in preda a un vortice di cattivi pensieri. Il personaggio interpretato dall’attrice Charly Clive è, infatti, tormentata da un’ossessione quotidiana, un raro disturbo compulsivo che provoca immagini audaci, sessuali, intrusive nella sua mente. La ragazza è intelligente e simpatica ma tormentata da pensieri a luci rosse invadenti che non può confidare a nessuno, causati da un raro disturbo ossessivo-compulsivo chiamato “Pure 0”. Così, il giorno del 25° anniversario dei suoi genitori, quando questa imbarazzante fissazione raggiunge l’apice sfociando nelle immagini più scioccanti di sempre (un bacio saffico con la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Charly Clive inDa quest’oggi suè disponibile, acclamata serie britannica che, con empatia e tanta ironia, racconta la vita di Marnie, una ventiquattrenne scozzese che da ben 3723 giorni è in preda a un vortice di cattivi pensieri. Il personaggio interpretato dall’attrice Charly Clive è, infatti, tormentata da un’ossessione quotidiana, un raro disturbo compulsivo che provoca immagini audaci, sessuali, intrusive nella sua mente. La ragazza è intelligente e simpatica ma tormentata da pensieri a luci rosse invadenti che non può confidare a nessuno, causati da un raro disturbo ossessivo-compulsivo chiamato “0”. Così, il giorno del 25° anniversario dei suoi genitori, quando questa imbarazzante fissazione raggiunge l’apice sfociando nelle immagini più scioccanti di sempre (un bacio saffico con la ...

Da quest’oggi su RaiPlay è disponibile Pure, acclamata serie britannica che, con empatia e tanta ironia, racconta la vita di Marnie, una ventiquattrenne scozzese che da ben 3723 giorni è in preda a un ...

Pure, audace serie che affronta argomenti quali il sesso e il disagio mentale, arriverà il 25 novembre su RaiPlay.

Pure, audace serie che affronta argomenti quali il sesso e il disagio mentale, arriverà il 25 novembre su RaiPlay.