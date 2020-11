Procter&Gamble e Pantene di nuovo insieme per la campagna “Hair Has No Gender” (Di mercoledì 25 novembre 2020) #HairHasNoGender. Non importa chi sei, che capelli hai o che capelli desideri, Pantene ti sostiene Procter&Gamble e Pantene, anche quest’anno, rinnovano il loro impegno a sostegno della comunità LGBTQI+ dando vita a un nuovo capitolo di Hair Has No Gender, la campagna lanciata a livello europeo lo scorso anno con l’obiettivo di celebrare la diversità di ogni persona e il potere che hanno i capelli nel trasformare la nostra sfera emotiva e sociale e il modo in cui affrontiamo le sfide quotidiane. La seconda edizione della campagna, pur riproponendo il percorso narrativo intrapreso nel 2019 con la condivisione di storie personali, guarda oltre: esplora quanto sia importante il supporto di familiari e amici nell’acquisire la fiducia necessaria per mostrarsi al mondo. Protagoniste saranno storie ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) #HairHasNoGender. Non importa chi sei, che capelli hai o che capelli desideri,ti sostiene Procter&Gamble e, anche quest’anno, rinnovano il loro impegno a sostegno della comunità LGBTQI+ dando vita a uncapitolo di Hair Has No Gender, lalanciata a livello europeo lo scorso anno con l’obiettivo di celebrare la diversità di ogni persona e il potere che hanno i capelli nel trasformare la nostra sfera emotiva e sociale e il modo in cui affrontiamo le sfide quotidiane. La seconda edizione della, pur riproponendo il percorso narrativo intrapreso nel 2019 con la condivisione di storie personali, guarda oltre: esplora quanto sia importante il supporto di familiari e amici nell’acquisire la fiducia necessaria per mostrarsi al mondo. Protagoniste saranno storie ...

PegasoNews : PROCTER&GAMBLE E PANTENE LANCIANO LA SECONDA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA HAIR HAS NO GENDER A SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ LG… - matteozenatti : RT @misteralfi: Pantene fa questo spot e daje de 'non compreremo mai più Pantene'. Peccato che Pantene non è Pantene, è Procter&Gamble, oss… - misteralfi : Pantene fa questo spot e daje de 'non compreremo mai più Pantene'. Peccato che Pantene non è Pantene, è Procter&Gam… - Corvonero75 : Pantene, gruppo Procter and gamble. Presidente Carolyn Tastad . Ma mica c'è una agenda unica e vogliono manipolare… - Maria15112786 : @CapelliPantene La cosa divertente di tutti i commentatori qui sotto che dicono che non compreranno più Pantene, è… -

Ultime Notizie dalla rete : Procter&Gamble Pantene Lea T protagonista campagna Hair Has No Gender - Procter & Gamble Agenzia ANSA Cecilia Rodriguez: “Cosa cambieresti di Moser?” e lei risponde così

Procter&Gamble e Pantene, anche quest'anno, rinnovano il loro impegno a sostegno della comunità LGBTQI+ dando vita a un nuovo capitolo di Hair Has No Gender ...

Non importa chi sei, che capelli hai o che capelli desideri: Pantene ti sostiene

Procter&Gamble e Pantene rinnovano il loro impegno a sostegno della comunità LGBTQI+ con un nuovo capitolo di Hair Has No Gende per celebrare la diversità di ogni persona ...

Procter&Gamble e Pantene, anche quest'anno, rinnovano il loro impegno a sostegno della comunità LGBTQI+ dando vita a un nuovo capitolo di Hair Has No Gender ...Procter&Gamble e Pantene rinnovano il loro impegno a sostegno della comunità LGBTQI+ con un nuovo capitolo di Hair Has No Gende per celebrare la diversità di ogni persona ...