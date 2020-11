Priorità a giovani e lavoratrici. Con i nuovi bonus della Manovra. Parla la senatrice del Movimento 5 Stelle, Nocerino: “Sgravi contributivi al 100% per chi assume donne” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le misure introdotte per contrastare la crisi economica derivante dal Covid-19 hanno consentito di evitare 600 mila licenziamenti, da marzo ad oggi. “Un risultato importante” secondo la senatrice M5S e componente della commissione Lavoro Simona Nocerino. Ma tanto c’è ancora da fare: “Siamo consapevoli della complessità del momento che il Paese sta attraversando”. E per ripartire, spiega ancora la Nocerino, si deve pensare innanzitutto a giovani e donne. Esattamente come si spera di fare con la prossima Manovra. Partiamo, però, da ciò che è stato fatto finora. Qual è stato l’impatto dei provvedimenti del governo per arginare gli effetti della crisi Covid-19? L’analisi di Bankitalia dimostra come il combinato disposto blocco dei licenziamenti e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le misure introdotte per contrastare la crisi economica derivante dal Covid-19 hanno consentito di evitare 600 mila licenziamenti, da marzo ad oggi. “Un risultato importante” secondo laM5S e componentecommissione Lavoro Simona. Ma tanto c’è ancora da fare: “Siamo consapevolicomplessità del momento che il Paese sta attraversando”. E per ripartire, spiega ancora la, si deve pensare innanzitutto ae donne. Esattamente come si spera di fare con la prossima. Partiamo, però, da ciò che è stato fatto finora. Qual è stato l’impatto dei provvedimenti del governo per arginare gli effetticrisi Covid-19? L’analisi di Bankitalia dimostra come il combinato disposto blocco dei licenziamenti e ...

