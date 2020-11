Presidi | alunni e prof Dad davanti alle scuole Siamo allo stremo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Manila Alfano Rischiano per il secondo anno di restare in casa: "Quanto reggeranno ancora?" Sono furiosi e hanno ragione. «Qui rischiamo che per il secondo anno i nostri figli vivano segregati, lontano dai loro interessi, depressi e dimenticati». Diana Palomba è tra le fondatrici del comitato «Priorità alla scuola», è tra i genitori che per primi hanno visto il disastro di quello che sarebbe accaduto nel nostro Paese, tanto che il primo appello alla Azzolina era datato addirittura 15 marzo. Dara non hanno mai perso di vista l'obbiettivo e l'altra sera se Antonio Conte a Otto e mezzo ha vagamente parlato di riapertura delleanche prima di Natale (senza però dare riferimenti precisi) è anche merito loro. Una voce sempre più forte che giunge ormai da tutte le piazze d'Italia, da Firenze a Milano, passando da Torino, Bologna, ...