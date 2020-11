“Presenza di ossido di etilene”, il ministero ritira dal commercio i seguenti prodotti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ministero della Salute ha comunicato sul suo portale dedicato la decisione di richiamare semi di lino, di zucca, di girasole, di sesamo e bacche di goji bio del marchio Linwoods. Stando a quanto riferito dal Dicastero, il prodotto in questione sarebbe stato messo in commercio dalla società irlandese con sede a 190 Monaghan Road, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildella Salute ha comunicato sul suo portale dedicato la decisione di richiamare semi di lino, di zucca, di girasole, di sesamo e bacche di goji bio del marchio Linwoods. Stando a quanto riferito dal Dicastero, il prodotto in questione sarebbe stato messo indalla società irlandese con sede a 190 Monaghan Road, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

