Polizia della Capitale nella bufera La Raggi usa il pugno di ferro Report denuncia un giro di mazzette tra gli agenti E la prima cittadina ordina la rotazione dell’organico

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dal sesso in auto tra due vigili troppo focosi fino all’inchiesta disu un presuntodi. Sembra non esserci pace per lamunicipale di Roma che, nonostante passino gli anni, viene travolta da scandali vecchi e nuovi. Una condizione che, però, potrebbe presto diventare un ricordo perché la sindaca Virginiaha deciso di prendere di petto la situazione convocando in Campidoglio il Comandantelocale di Roma, Stefano Napoli (foto), quest’ultimo finito all’interno del serviziotrasmissione diretta da Sigfrido Ranucci, per chiedere di effettuare unaterritoriale dei vigili che lavorano nel centro storico, in particolare di quelli ...