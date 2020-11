Play Station 5, la next-gen di Sony brilla grazie al suo nuovo controller ed alle buone prestazioni del suo hardware (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con l’arrivo di PlayStation 5 sul mercato, al seguire il lancio nelle scorse settimane di Xbox Series XS, si può dire che si è definitivamente entrati nella “next-gen” delle console. La Ps5 è disponibile in versione con lettore ottico, per chi preferisce i supporti fisici ed ha mantenuto la sua collezione PS4, al prezzo di 499€ oppure in versione digitale, quindi senza lettore per i dischi, a 399€. Abbiamo avuto la possibilità di metterla alla prova, vediamo nel dettaglio com’è andata: DesignPlayStation5 ha un design unico, che pare voglia richiamare a se ognuna delle sue precedenti incarnazioni ed allo stesso tempo rompere con il passato, trovando nelle morbide linee bianche ai lati della console una sensazione di futuristico e al contempo da arredamento, sicuramente in netto contrasto con le forme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Con l’arrivo di5 sul mercato, al seguire il lancio nelle scorse settimane di Xbox Series XS, si può dire che si è definitivamente entrati nella “-gen” delle console. La Ps5 è disponibile in versione con lettore ottico, per chi preferisce i supporti fisici ed ha mantenuto la sua collezione PS4, al prezzo di 499€ oppure in versione digitale, quindi senza lettore per i dischi, a 399€. Abbiamo avuto la possibilità di metterla alla prova, vediamo nel dettaglio com’è andata: Design5 ha un design unico, che pare voglia richiamare a se ognuna delle sue precedenti incarnazioni ed allo stesso tempo rompere con il passato, trovando nelle morbide linee bianche ai lati della console una sensazione di futuristico e al contempo da arredamento, sicuramente in netto contrasto con le forme ...

GianfrancoDiBar : @TUTTOJUVE_COM non e play station se de una partita al altra cambi tanto ...e dificile ... - nicholasorsini : @BagnoliMD @disinformatico @repubblica @rep_bari Anche “play station” non si può leggere. - EdoardoQuaquini : RT @disinformatico: 'Blackfriday', 'play station' 'i-phone' Davvero esistono giornalisti che nel 2020 non sanno come si scrive 'PlayStatio… - il_letterino : RT @disinformatico: 'Blackfriday', 'play station' 'i-phone' Davvero esistono giornalisti che nel 2020 non sanno come si scrive 'PlayStatio… - SucatelaAScle : RT @disinformatico: 'Blackfriday', 'play station' 'i-phone' Davvero esistono giornalisti che nel 2020 non sanno come si scrive 'PlayStatio… -