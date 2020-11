Platini ricorda Maradona | “Diego ha segnato la mia vita | il passato se ne va…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In campo si sono sfidati per tre stagioni. Michelha fatto la storia della Juventus, contribuendo alla prima vittoria della Coppa dei Campioni nel 1985, mentre Diego Armandoha completamente rivoluzionato il Napoli. I loro incroci sono stati pieni di emozioni, alimentando una sfida nella sfida. Oggi il Pibe de oro è scomparso a 60 anni per un arresto cardiocircolatorio. "Le Roi" Michel lo ha omaggiato ai microfoni di RTL: "È il nostroche se ne va. Sono molto triste. Ho nostalgia di un tempo che è stato bello. Ci hanno lasciato Cruyff, Di Stefano, Puskas: grandi giocatori che hannola mia giovinezza. Diego hala mia". ITA Sport Press.