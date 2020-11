"Perché non è andato da Vespa". Berlusconi, Dago-retroscena: il discorso "brutale" ai ribelli di Forza Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un discorso onesto, quasi brutale. Secondo Dagospia, Silvio Berlusconi ha rinunciato a partecipare a Porta a porta martedì sera Perché avrebbe rischiato di dover commentare la frattura con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sullo scostamento di bilancio, creando ulteriori malumori nei "riottosi di Forza Italia che come la Ravetto e soci pensano di rifugiarsi tra le braccia" di Salvini. "Ai ribelli - scrive Dagospia - è stato fatto un discorso chiaro: alle prossime elezioni il numero di seggi si ridurrà drasticamente. Se oggi passate con la Lega, domani non ci saranno scranni per voi in Parlamento. Mentre se restate con noi, un posto ve lo troviamo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unonesto, quasi. Secondospia, Silvioha rinunciato a partecipare a Porta a porta martedì seraavrebbe rischiato di dover commentare la frattura con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sullo scostamento di bilancio, creando ulteriori malumori nei "riottosi diche come la Ravetto e soci pensano di rifugiarsi tra le braccia" di Salvini. "Ai- scrivespia - è stato fatto unchiaro: alle prossime elezioni il numero di seggi si ridurrà drasticamente. Se oggi passate con la Lega, domani non ci saranno scranni per voi in Parlamento. Mentre se restate con noi, un posto ve lo troviamo".

