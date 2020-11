Perché in Calabria si stenta a trovare un commissario alla sanità? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Possiamo permetterci, nel pieno della pandemia del secolo, di avere una regione senza guida e con un miliardo e 51 milioni di debiti alla fine del 2019? Quello che sta succedendo in Calabria ormai da settimane è stato messo da parte troppo presto, travolti dalla seconda ondata di Sars-CoV-2. E invece è uno dei paradigmi di sconfitta totale della sanità italiana, di fallimento conclamato che mette a rischio ogni giorno da anni la salute pubblica. A tutti i livelli, dalla casella più alta fino all’attività sul campo. Passando per il governo che fa evidentemente una fatica mostruosa a trovare un nome affidabile e di garanzia in grado di mettere mano a una regione dove le aziende sanitarie fanno spesso e da anni “contabilità orale”. A sinistra, Agostino Miozzo, coordinatore del Cts; il ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) Possiamo permetterci, nel pieno della pandemia del secolo, di avere una regione senza guida e con un miliardo e 51 milioni di debitifine del 2019? Quello che sta succedendo inormai da settimane è stato messo da parte troppo presto, travolti dseconda ondata di Sars-CoV-2. E invece è uno dei paradigmi di sconfitta totale dellaitaliana, di fallimento conclamato che mette a rischio ogni giorno da anni la salute pubblica. A tutti i livelli, dcasella più alta fino all’attività sul campo. Passando per il governo che fa evidentemente una fatica mostruosa aun nome affidabile e di garanzia in grado di mettere mano a una regione dove le aziende sanitarie fanno spesso e da anni “contabilità orale”. A sinistra, Agostino Miozzo, coordinatore del Cts; il ...

