"Perché ha perso il senso del ridicolo?". Striscia, agguato alla Ravetto: attacco da brividi e una replica durissima. Scontro in strada | Video (Di mercoledì 25 novembre 2020) Del passaggio di Laura Ravetto da Forza Italia alla Lega torna a parlarne Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 in onda martedì 24 novembre dedica un nuovo servizio alla "transfuga", in questo caso assediata dal Bruno Vespa imitato Gianpaolo Fabrizio. La Ravetto viene intercettata per le strade di Roma, e il finto Vespa picchia durissimo: "Lei è il caso del giorno... cosa mi combina?", premette. "Ma per quale motivo è passata alla Lega?", chiede. E fino a qui, la Ravetto sta al gioco, sono solo sorrisi. Poi, però, la domanda cattiva. Anzi, cattivissima. "Parlando di coronavirus... è vero che lei ha paura di perdere il senso del gusto e dell'olfatto Perché ha già perso il senso del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Del passaggio di Laurada Forza ItaliaLega torna a parlarnela Notizia. Il tg satirico di Canale 5 in onda martedì 24 novembre dedica un nuovo servizio"transfuga", in questo caso assediata dal Bruno Vespa imitato Gianpaolo Fabrizio. Laviene intercettata per le strade di Roma, e il finto Vespa picchia durissimo: "Lei è il caso del giorno... cosa mi combina?", premette. "Ma per quale motivo è passataLega?", chiede. E fino a qui, lasta al gioco, sono solo sorrisi. Poi, però, la domanda cattiva. Anzi, cattivissima. "Parlando di coronavirus... è vero che lei ha paura di perdere ildel gusto e dell'olfattoha giàildel ...

CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - matteosalvinimi : @BrunoVespa: 'Ristori? Perché non abbiamo copiato la Germania? Hanno dato il 75% del fatturato perso. Il fatto che… - kvnekij : è meglio affezionarsi ai producer che ai cantanti perchè i loro beat non arriveranno mai nelle storie delle diable… - Maria67509026 : RT @liamscare: ogni mattina un croccantino si sveglia e sa che dovrà lanciare un grido perché si è perso un drama notturno di francesco e t… - SabMusicIsLife : RT @liamscare: ogni mattina un croccantino si sveglia e sa che dovrà lanciare un grido perché si è perso un drama notturno di francesco e t… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché perso Perché il Bitcoin vola mentre l'oro va giù Il Sole 24 ORE