Per Lamorgese, "bisogna rafforzare la legge per il recupero degli stalker" (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - "Servono norme per rafforzare i percorsi di recupero per stalker e maltrattanti". Lo afferma in un'intervista a Il Sole 24 Ore la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in occasione dell Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade oggi, 25 novembre. Lamorgese dice anche che "Abbiamo emanato varie note ai prefetti per individuare sistemazioni alternative in caso di impraticabilita' delle case rifugio causa Covid e per individuare punti di contatto dei referenti con la prefettura per segnalare particolari criticita'. Siamo consapevoli che in questi casi occorre garantire un'immediatezza di risposta" e in questa direzione va l'attivazione della App YouPol "proprio per rendere piu' semplici le segnalazioni", sottolinea la ministra. "Il contesto è difficile, capisco gli ostacoli ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - "Servono norme peri percorsi dipere maltrattanti". Lo afferma in un'intervista a Il Sole 24 Ore la ministra dell'Interno Lucianain occasione dell Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade oggi, 25 novembre.dice anche che "Abbiamo emanato varie note ai prefetti per individuare sistemazioni alternative in caso di impraticabilita' delle case rifugio causa Covid e per individuare punti di contatto dei referenti con la prefettura per segnalare particolari criticita'. Siamo consapevoli che in questi casi occorre garantire un'immediatezza di risposta" e in questa direzione va l'attivazione della App YouPol "proprio per rendere piu' semplici le segnalazioni", sottolinea la ministra. "Il contesto è difficile, capisco gli ostacoli ...

borghi_claudio : Ricordo a chi mi segnala la vicenda della multa per 'mancato coprifuoco' al senzatetto di Como che la multa non è s… - Viminale : Operazione antimafia a #Foggia. Il ministro #Lamorgese: 'Lo Stato è presente e vicino alla comunità, agli imprendit… - FratellidItalia : ?? Perché il Governo chiude per decreto le attività e apre i porti all’immigrazione clandestina? ? Questa e altre d… - Agenzia_Italia : Per Lamorgese, 'bisogna rafforzare la legge per il recupero degli stalker' - lol21194926 : Ma che risposta deve dare la Lamorgese?! È l' essenza del nulla. Un classico esempio di incapace arrivata dov' è pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Lamorgese Per Lamorgese, "bisogna rafforzare la legge per il recupero degli stalker" AGI - Agenzia Italia Francia: Macron, da sabato 28 al via parziale riapertura

AGI - Da sabato 28 novembre, i negozi in Francia torneranno ad aprire, così come le biblioteche, fino alle 21. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. Cinema, teatri e musei riapriranno dal 15 ...

L'uomo per la Calabria l'ha silurato Speranza

sanità calabria renzi padre livio arcuri lamorgese immigrazione tamponi boschi renzi fondazione open giuseppe conte governo clorochina Change privacy settings ...

AGI - Da sabato 28 novembre, i negozi in Francia torneranno ad aprire, così come le biblioteche, fino alle 21. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. Cinema, teatri e musei riapriranno dal 15 ...sanità calabria renzi padre livio arcuri lamorgese immigrazione tamponi boschi renzi fondazione open giuseppe conte governo clorochina Change privacy settings ...