Per la riapertura delle scuole spunta l’ipotesi del 14 dicembre (a dieci giorni dal Natale). Il governo accelera malgrado le divisioni interne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si fa sempre più insistente sul governo il pressing da ambienti della maggioranza per la riapertura delle scuole. Secondo le ultime indiscrezioni, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte è intenzionato ad accelerare per trovare una quadra e riportare i giovani sui banchi già a dicembre. Due le date sul tavolo di Palazzo Chigi per la riapertura: il 9 dicembre o – addirittura – il 14 dicembre, a soli 10 giorni dal Natale. Una decisione, quella sulle riaperture scolastiche, che potrebbe arrivare già nella tarda serata di oggi, 25 novembre, dopo l’incontro – previsto, ma non ancora ufficialmente convocato – tra il premier Conte e i capi delegazione, le cui scelte dovrebbero confluire nel nuovo Dpcm del 4 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si fa sempre più insistente sulil pressing da ambienti della maggioranza per la. Secondo le ultime indiscrezioni, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte è intenzionato adre per trovare una quadra e riportare i giovani sui banchi già a. Due le date sul tavolo di Palazzo Chigi per la: il 9o – addirittura – il 14, a soli 10dal. Una decisione, quella sulle riaperture scolastiche, che potrebbe arrivare già nella tarda serata di oggi, 25 novembre, dopo l’incontro – previsto, ma non ancora ufficialmente convocato – tra il premier Conte e i capi delegazione, le cui scelte dovrebbero confluire nel nuovo Dpcm del 4 ...

AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - ItaliaViva : Da una parte lavoriamo su una riapertura intelligente e in sicurezza. Dall'altra però usiamo le risorse che abbiamo… - virginiaraggi : Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttu… - danieledv79 : RT @andrea_pecchia: Gli italiani spingono per la riapertura delle stazioni sciistiche #lockdownitalia #lunedì #23novembre - trimpa48 : RT @andrea_pecchia: Gli italiani spingono per la riapertura delle stazioni sciistiche #lockdownitalia #lunedì #23novembre -