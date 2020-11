Pensioni dicembre e tredicesima: da oggi il pagamento in anticipo. Il calendario (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come ormai accade da mesi, anche il pagamento delle Pensioni di dicembre avverrà in anticipo. Questo per evitare assembramenti presso gli uffici postali e consentire il regolare funzionamento del meccanismo di ritiro della pensione, a partire da aprile, grazie a un accordo stipulato con Inps e Governo, Poste Italiane ha scelto di non concentrare il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come ormai accade da mesi, anche ildellediavverrà in. Questo per evitare assembramenti presso gli uffici postali e consentire il regolare funzionamento del meccanismo di ritiro della pensione, a partire da aprile, grazie a un accordo stipulato con Inps e Governo, Poste Italiane ha scelto di non concentrare il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SanteramoLivei1 : slPensioni, scaglionamento dei pagamenti di dicembre per i correntisti della Bcc di Santeramo - GPanthers : Per il pagamento delle pensioni di dicembre, ecco il calendario anticipato - SanteramoLiveIt : Pensioni, scaglionamento dei pagamenti di dicembre per i correntisti della Bcc di Santeramo - MilaniRo_HR : Pagamento in anticipo #pensioni e tredicesima di dicembre 2020: - SiciliaReporter : Provincia di Agrigento, Poste Italiane: da oggi in pagamento le pensioni di dicembre con tredicesima -