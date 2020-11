Pelè ricorda Maradona: «Un giorno giocheremo insieme nel cielo» – FOTO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pelè ha voluto ricordare Diego Armando Maradona con un messaggio sui propri profili social: le parole del campione brasiliano Pelè ha voluto ricordare Diego Armando Maradona con un messaggio sui propri profili social. Queste le parole, commoventi, della stella brasiliana. «Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a calcio insieme nel cielo». Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha volutore Diego Armandocon un messaggio sui propri profili social: le parole del campione brasilianoha volutore Diego Armandocon un messaggio sui propri profili social. Queste le parole, commoventi, della stella brasiliana. «Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un, spero che potremo giocare a calcionel». Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — ...

