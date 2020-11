Parma, Nicolussi Caviglia: «Raggiungere gli ottavi era il nostro obiettivo» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Hans Nicolussi Caviglia ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza. «Oggi è stato complicato, il Cosenza lo abbiamo visto nelle ultime partite e ha fatto bene, era in un momento positivo. Il Parma crede nei giovani, era un’occasione per chi ha giocato meno e io ci tenevo tantissimo. Andare all’Olimpico contro la Lazio per gli ottavi di finale era il nostro obiettivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Hansha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza Hans, centrocampista del, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza. «Oggi è stato complicato, il Cosenza lo abbiamo visto nelle ultime partite e ha fatto bene, era in un momento positivo. Ilcrede nei giovani, era un’occasione per chi ha giocato meno e io ci tenevo tantissimo. Andare all’Olimpico contro la Lazio per glidi finale era il». Leggi su Calcionews24.com

Parma-Cosenza: Nicolussi Caviglia in campo per 90'. Ottima prova

Il Parma ha battuto il Cosenza passa il turno di Coppa Italia. Nicolussi Caviglia è rimasto in campo per tutti i 90' e ha ben impressionato.

