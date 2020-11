Parma-Cosenza, il regolamento: cosa succede in caso di pareggio quarto turno Coppa Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Parma-Cosenza è una sfida in programma per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. In molti si chiedono dal punto di vista del regolamento cosa succede in caso di pareggio in una partita in cui la squadra di Serie A affronta quella di Serie B come questa. Si gioca in casa dei ducali perché in possesso di un numero di ingresso in tabellone più basso, ma in caso di parità si procederà con la disputa dei canonici tempi supplementari e – successivamente – se ce ne sarà bisogno anche dei rigori. IL TABELLONE DEGLI OTTAVI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020)è una sfida in programma per ildi2020/2021. In molti si chiedono dal punto di vista delindiin una partita in cui la squadra di Serie A affronta quella di Serie B come questa. Si gioca in casa dei ducali perché in possesso di un numero di ingresso in tabellone più basso, ma indi parità si procederà con la disputa dei canonici tempi supplementari e – successivamente – se ce ne sarà bisogno anche dei rigori. IL TABELLONE DEGLI OTTAVI SportFace.

