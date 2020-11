Parlano le donne che vogliono cambiare la Polonia | “La nostra rivoluzione contro il patriarcato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Dopo un mese di proteste sembra che lo Sciopero delleabbia portato ad una vera e propria. Ora il nostro obiettivo sono le dimissioni del governo”, confessa Marta Plewicka, organizzatrice di Ogólnopolski Strajk Kobiet (“Sciopero delle”) nella regione di Podhale, in. Da Varsavia a ?ód?, da Pozna? a Cracovia, fiumi di persone hanno invaso le strade polacche dando vita ad una manifestazione a livelli che lanon vedeva da quando fu rovesciato il regime comunista negli anni ‘80. La miccia è stata accesa il 22 ottobre, quando il Tribunale Costituzionale ha vietato l’aborto in caso di malformazione del feto, rendendo così ancora più restrittiva una delle leggi in materia più severe al mondo. Le attiviste dello Sciopero dellestanno protestando ...