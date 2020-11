Papa Francesco: “Dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni donna” (Di mercoledì 25 novembre 2020) LEGGI ANCHE: Donna uccisa in Calabria, movente passionale: fermato 36enne L’appello dell’infermiera: “La gente veda come siamo ridotti” “Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violentate, indotte a prostituirsi… Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) LEGGI ANCHE: Donna uccisa in Calabria, movente passionale: fermato 36enne L’appello dell’infermiera: “La gente veda come siamo ridotti” “Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violentate, indotte a prostituirsi… Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamodi più per ladiL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Nella Giornata contro la violenza sulle donne sono molte le voci che si sono levate per riportare l’attenzione su questo tema. Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno m ...

Mattarella: "Violenza sulle donne è emergenza pubblica". Papa Francesco: "Fare di più"

L'intervento del presidente della Repubblica in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Pontefice: "Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violentate, mina ...

