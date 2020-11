Palermo. Tragedia nella scuola Vittorio Emanuele Orlando: Marta Episcopo morta mentre fa educazione fisica (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Città di Palermo è fortemente scossa. “Si tratta di una Tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città” dichiara il sindaco Leoluca Orlando in relazione alla disgrazia avvenuta mercoledì mattina nella scuola media “Vittorio Emanuele Orlando” in via Lussemburgo a Palermo. Marta Episcopo, 10 anni, è morta all’interno della scuola. In base ad una prima ricostruzione, l’alunna stava facendo educazione fisica quando sarebbe caduta forse battendo la testa o forse la caduta potrebbe essere stata determinata da un malore. Nonostante le siano stati prestati immediati soccorsi, per ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Città diè fortemente scossa. “Si tratta di unaimmane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città” dichiara il sindaco Leolucain relazione alla disgrazia avvenuta mercoledì mattinamedia “” in via Lussemburgo a, 10 anni, èall’interno della. In base ad una prima ricostruzione, l’alunna stava facendoquando sarebbe caduta forse battendo la testa o forse la caduta potrebbe essere stata determinata da un malore. Nonostante le siano stati prestati immediati soccorsi, per ...

