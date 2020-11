Palermo | batte la testa durante educazione fisica | muore a scuola bambina di 10 anni

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020)morta aoggi, mercoledì 25 novembre. La, 10, frequentava la prima media all’istituto Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo,. La tragedia è avvenutal’ora di, in cui lastava facendo attività con i compagni. Non si ha ancora certezza sulla dinamica del fatale incidente. La caduta le ha fatto sre la, e sarebbe morta sul colpo. L’intervento del 118, repentino, è stato tuttavia inutile. >> “Detto Fatto”, il tutorial spiega come essere sexyla spesa: è buferadi 10morta, dinamica da accertare La ...