Palermo, bambina di 10 anni muore a scuola: cade e batte la testa durante l'ora di educazione fisica. Azzolina: 'Avviati accertamenti' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tragedia a Palermo , dove una bambina di 10 anni è morta a scuola . Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, mentre faceva educazione fisica , sarebbe caduta, battendo violentemente la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tragedia a, dove unadi 10è morta a. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, mentre faceva, sarebbe caduta,ndo violentemente la ...

