Pagelle Liverpool-Atalanta 0-2 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lee idi0-2, match della quarta giornata della fase a gironi di. La formazione di Gian Piero Gasperini vince 2-0 con le reti di Ilicic e Gosens che permettono ai bergamaschi di diventare la quinta squadra italiana ad espugnare Anfield Road dopo Genoa, Roma, Udinese e Fiorentina. Ora Gomez e compagni sono a nove punti in classifica, a parità con l’Ajax e a due punti proprio dai reds. Le(4-3-3): Alisson 6; N. Williams 5, Matip 5.5 (39’ st Minamino sv), R. Williams 5.5, Tsimikas 5.5 (16’ st Robertson 6); Curtis Jones 5, Wijnaldum 5.5 (16’ st Fabinho 6), Milner 5.5; Salah 5.5 (16’ st Firmino 6), Origi 5 (16’ st Diogo Jota 6), Mané 5.5. In ...

Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Colpo esterno dell’Atalanta che ottiene un successo fondamentale nella corsa agli ottav ...I nerazzurri firmano l’impresa ad Anfield Road grazie ai gol di Ilicic e Gosens, ma per la Dea arriva una promozione generale L’Atalanta firma una delle imprese più belle della sua storia recente anda ...