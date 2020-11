Pagelle Inter-Real Madrid LIVE, voti Champions League (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pagelle Inter-Real Madrid Champions League Inter Handanovic, voto: Skriniar, voto: De Vrij, voto: Bastoni, voto: Hakimi, voto: Vidal, voto: Gagliardini, voto: Young, voto: Barella, voto: Lautaro, voto: Lukaku, voto: All. Conte, voto: Real Madrid Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas Vazquez, Mariano, Hazard. All. Zidane gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020)Handanovic, voto: Skriniar, voto: De Vrij, voto: Bastoni, voto: Hakimi, voto: Vidal, voto: Gagliardini, voto: Young, voto: Barella, voto: Lautaro, voto: Lukaku, voto: All. Conte, voto:Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas Vazquez, Mariano, Hazard. All. Zidane gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ...

Dalla_SerieA : Pagelle Torino, Singo brilla a San Siro. Linetty travolto - - InterFanTV : PALINSESTO INTERFANTV LUNEDÌ 23 17.00-18.30 Black&Blue Monday MARTEDì 24 17.00-19.30 InterAgire MERCOLEDì 25 Page… - InterVictims : @Inter Come il sale sulle ferite, così a rendere ancora più dolorosa l'atroce prestazione dell'Inter giungono le no… - InterVictims : @Inter Come il sale sulle ferite, così a rendere ancora più dolorosa l'atroce prestazione dell'Inter giungono le no… - InterVictims : @Inter Come il sale sulle ferite, così a rendere ancora più dolorosa l'atroce prestazione dell'Inter giungono le no… -