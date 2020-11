Padova e Calabria | 2 femminicidi nel giorno contro la violenza sulle donne

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionalela. Proprio oggi, si aggiungono alla lunga lista dii nomi di altre due vittime: una donna è stata uccisa aed una a Catanzaro. Ilo aSiamo a Cadoneghe, in provincia di. Jennati Abdelfettah è un uomo di 40 anni di origini africane che fa il magazziniere. Ha tre figli, avuti con la donna che un tempo ha sposato e che oggi, nel cuore della notte, ha ucciso. Abdelfettah, approfittando del momento in cui la moglie si è addormentata, l’ha colpita al petto, con un coltello da cucina. Dopo l’aggressione, l’uomo ha chiamato i carabinieri: “Ho ammazzato mia moglie. Venite”. La vittima di questo ennesimo ...

pedrodehoyos : RT @unitalianoverob: Oggi è la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. E, giusto per ricordare l'inutilità di tutte le giornatemo… - nikpalm64 : Oggi, 25 novembre. ???? Due femminicidi nella notte a Padova e Catanzaro - ItaliaViva : RT @DaniSbrollini: #violenzasulledonne: numeri dolorosi e sconfortanti. Solo oggi le cronache registrano due #femminicidi, in Calabria e a… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Davidone74: Due femminicidi nel giorno della lotta alla violenza sulle donne - Davidone74 : Due femminicidi nel giorno della lotta alla violenza sulle donne -

Ultime Notizie dalla rete : Padova Calabria

10,30 - Due donne sono state uccise a coltellate dai loro partner, nel Veneto e in Calabria, proprio mentre si celebra ...L'episodio si è verificato nella notte tra il 24 e il 25 novembre. Per la donna fatale un fendente al petto, il delitto accade proprio nella giornata per l'eliminazione contro la violenza sulle donne.