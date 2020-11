Olympiakos-Manchester City 0-1 | inglesi qualificati agli ottavi

(Di mercoledì 25 novembre 2020)0-1, questo il risultato finale che vale la qualificazioneper i ragazzi allenati da Pep Guardiola. Una gara dominata dall’inizio alla fine da parte delche però non è riuscito a dare il colpo del ko alla squadra greca.non ancora fuori dai giochi, dovrà attendere il risultato di questa sera tra Porto e Marsiglia.0-1: chi è stato l’uomo partita? Decisivo Phil Foden. L’inglese con la sua prima rete stagionale in Champions League manda gli inglesedi finale. Una grande prestazione quella del classe 2000 che ha ispirato i suoi compagni, combinando alla ...

carrusel : ?? #UCL Final del partido: Olympiakos 0 - 1 Manchester City - Gazzetta_it : Risultato finale, Olympiakos-Manchester City 0-1 - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Olympiakos-Manchester City 0-1 - Gazzetta_it : Si va al riposo, Olympiakos-Manchester City 0-1 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Olympiakos-Manchester City 0-0 in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiakos Manchester

Clicca qui per leggere la cronaca completa di Olympiakos-Manchester City 0-1. Decisivo il gol nel primo tempo di Phil Foden.Gli uomini di Rose asfaltano la formazione ucraina e allungano in vetta al girone in attesa del match tra Inter e Real, a Guardiola basta un gol di Foden contro l'Olympiakos per passare il turno in Ch ...